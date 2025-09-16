La puntata di “Temptation Island e poi. E poi” ha documentato gli sviluppi del rapporto tra Valerio Ciaffaroni, Arianna Mercuri e Sarah Esposito. Le interazioni tra i tre sono state al centro della narrazione, con le dichiarazioni dei protagonisti che hanno chiarito le rispettive posizioni dopo l’esperienza televisiva. La prima a intervenire davanti al conduttore Filippo Bisciglia è stata Arianna. La giovane ha riferito che Valerio aveva trascorso con lui le vacanze senza mai menzionare i sentimenti dichiarati nei video inviati alla produzione. La visione dei contributi registrati, unita al racconto di Sarah sulle dichiarazioni d’amore ricevute da Valerio, l’ha portata a decidere di interrompere ogni rapporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Temptation Island e poi…E poi”, scoppia il triangolo Valerio-Arianna-Sarah. Ecco cos’è accaduto