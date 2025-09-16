Temptation Island E poi… e poi le pagelle | il ritorno di Filippo 10 Rosario tronista lento 7

Ritorno tanto atteso e sperato per Temptation Island con lo Speciale “E poi. e poi”, che ci mostra l’epilogo di alcune delle relazioni dell’ultima edizione. Sì, perché, seguendo la scia del successo e dello share, ancora una volta Filippo Bisciglia ci ha dato la buonanotte presto, a mezzanotte: il prossimo lunedì, l’ultimo appuntamento (stavolta davvero) con quella che è ormai tra le migliori edizioni del programma. Estate bollente, ma nessun ritorno di fiamma per molti di loro. Ed è proprio vero: quando si parla d’amore il vero finale lo scrive solo il tempo. Le nostre pagelle. Valerio, Ary e Sarah, il triangolo dell’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island. E poi… e poi, le pagelle: il ritorno di Filippo (10), Rosario tronista “lento” (7)

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Una possibilità me la merito. ? #TemptationIsland - X Vai su X

State seguendo Temptation Island? #Temptationisland #FilippoBisciglia - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island E poi… E poi… in diretta; Temptation Island e poi… e poi… anticipazioni di stasera | gazebo ricostruito e ritorni inattesi; Temptation Island E poi… E poi… in diretta | terminato il triangolo tra Sarah Valerio e Ary.

Temptation Island e poi, pagelle: Valerio nel caos (4), Filippo uno di noi (8) - Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Segnala libero.it

Le pagelle di “Temptation Island e poi… e poi…”: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di “Uomini e Donne” - È passato appena un mese e mezzo dalla fine di Temptation Island. Secondo iodonna.it