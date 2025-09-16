Tempo di vendemmia Saronno aspetta un regalo | il suo primo Merlot

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grappoli ancora acerbi ma tanta speranza: la vigna della Cascina Paiosa potrebbe finalmente regalare il suo primo Merlot. Dopo anni di attesa e ostacoli imprevisti, le prossime settimane saranno determinanti per capire se, nel cuore della Cassina Ferrara, si potrà davvero celebrare la prima vendemmia made in Saronno. Il progetto nasce alle porte del Parco del Lura, in un’area coltivata di circa mille metri quadrati, con l’obiettivo di riportare la tradizione vitivinicola in città. Più di un semplice vigneto, la Cascina Paiosa - recuperata e ristrutturata con uno sguardo alla sostenibilità e alla comunità - è destinata a diventare anche un luogo di incontro, cultura e valorizzazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tempo di vendemmia saronno aspetta un regalo il suo primo merlot

© Ilgiorno.it - Tempo di vendemmia. Saronno aspetta un regalo: il suo primo Merlot

In questa notizia si parla di: tempo - vendemmia

Il rito della vendemmia a Napoli: un’antica tradizione che resiste nel tempo

Tempo di vendemmia. Saronno aspetta un regalo: il suo primo Merlot.

Cerca Video su questo argomento: Tempo Vendemmia Saronno Aspetta