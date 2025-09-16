Grappoli ancora acerbi ma tanta speranza: la vigna della Cascina Paiosa potrebbe finalmente regalare il suo primo Merlot. Dopo anni di attesa e ostacoli imprevisti, le prossime settimane saranno determinanti per capire se, nel cuore della Cassina Ferrara, si potrà davvero celebrare la prima vendemmia made in Saronno. Il progetto nasce alle porte del Parco del Lura, in un’area coltivata di circa mille metri quadrati, con l’obiettivo di riportare la tradizione vitivinicola in città. Più di un semplice vigneto, la Cascina Paiosa - recuperata e ristrutturata con uno sguardo alla sostenibilità e alla comunità - è destinata a diventare anche un luogo di incontro, cultura e valorizzazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tempo di vendemmia. Saronno aspetta un regalo: il suo primo Merlot