Una nuova serie d’azione, Tempest, sta suscitando opinioni molto contrastanti tra il pubblico, nonostante abbia ottenuto un eccellente riscontro su Rotten Tomatoes. La produzione, disponibile su Disney+ e Hulu dal 10 settembre 2025, si distingue per la sua trama avvincente e per l’approccio misto tra elementi coreani e americani. In questo approfondimento si analizzeranno le differenze di percezione tra critica e pubblico, il successo in streaming a livello globale e le caratteristiche principali della serie. analisi della divisione di opinioni su Tempest. successo in streaming contro giudizi del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tempesta nell’action k-drama che divide il pubblico per un motivo fondamentale