Tempest Storm | La donna che cambiò per sempre il burlesque

Con un nome come Tempest Storm, ci si aspetta fuochi d'artificio, ed è proprio quello che lei ha offerto. I capelli rosso fuoco, la sicurezza di sé senza compromessi e una carriera che si è estesa su otto decenni l'hanno resa più di una semplice artista di burlesque. È diventata una leggenda. Ma dietro gli strass e il glamour c'era una donna che è riuscita a superare le difficoltà degli Stati del Sud di un'America segregata per diventare l'indiscussa Regina del Burlesque. Da Annie a Tempest. Tempest Storm ha dominato il palcoscenico per oltre 60 anni: un percorso straordinario che è iniziato lontano dal glamour, poiché la sua infanzia è stata tutt'altro che brillante.

