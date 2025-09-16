Telefono Azzurro | Le foto del primo giorno di scuola diventano materiale per pedofili Responsabilità genitoriale | cosa stabilisce la legge
La condivisione delle fotografie scolastiche sui social network nasconde insidie che molti genitori non considerano. Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, ha lanciato un allarmante avvertimento sulla pericolosità di pubblicare immagini dei primi giorni di scuola online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: telefono - azzurro
