Telecamera nascosta Filma l’ex moglie nell’intimità Poi diffonde i video nella chat dei familiari

Perugia, 16 settembre 2025 – Avrebbe filmato di nascosto la ex moglie anche in momenti intimi, dopo aver nascosto una telecamera nella sua camera da letto. E, dopo aver lungamente minacciato di farlo, avrebbe diffuso i video della donna, tramite chat, ai familiari. Dopo la nuova querela depositata dalla presunta vittima e le successive indagini, il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto, aggravando la misura cautelare, la detenzione in carcere a carico dell’uomo, 58 anni, su cui gravava un divieto di avvicinamento alla ex consorte in seguito a un’indagine per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

