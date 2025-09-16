Tecuceanu fuori dalla semifinale degli 800 m l'italiano è l'immagine delle vergogna | chiede scusa in tv
Il mezzofondista si presenta ai microfoni col fiatone dopo aver deluso nella batteria di qualificazione ai Mondiali di atletica: "Non ci sono con la testa in questo periodo". Pernici supera il turno: "Adesso devo acchiappare la finale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Catalin Tecuceanu ammette sconsolato: “Non c’ero con la testa” - Uno spento Catalin Tecuceanu chiude nel peggiore dei modi una stagione negativa e viene eliminato in batteria negli 800 ai Campionati Mondiali 2025 di ... Segnala oasport.it