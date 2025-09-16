Tathiana Garbin | Giornata carica di emozioni Contenta delle mie ragazze sono state lucide

L’Italia è la prima semifinalista della Billie Jean King Cup 2025, dopo aver sconfitto la Cina padrona di casa nella sfida inaugurale della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen. Decisive le vittorie in rimonta nei rispettivi singolari di Elisabetta Cocciaretto contro Yue Yuan e di Jasmine Paolini contro Xinyu Wang. “ È stata una giornata con un carico enorme di emozioni. Giocare qui, davanti a tantissimi cinesi e con queste giocatrici che volevano assolutamente far bella figura contro le campionesse in carica, che sono le mie ragazze, è stato davvero speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

