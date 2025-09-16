Tasse roventi sulle imprese Cna | Sei mesi all’anno lavoriamo solo per il fisco
di Gaia Papi AREZZO "La pressione fiscale è in calo ma resta il fatto che gli imprenditori aretini sono costretti a lavorare fino a metà anno per pagare le tasse statali, regionali e locali, con una pressione fiscale pari al 49,8%". Così Fabio Mascagni, presidente Cna Arezzo commenta i dati del rapporto 2025 dell’osservatorio permanente Cna sulla tassazione delle piccole e medie imprese che esamina l’andamento e le differenze del total tax rate sulle piccole e medie imprese in 114 città italiane. L’osservatorio "Comune che vai, fisco che trovi" presentato a Roma da Cna ha fatto un focus sulla tassazione delle piccole imprese in cui Arezzo si piazza al nono posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tasse - roventi
