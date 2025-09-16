Tassa di soggiorno evasa Stangata per l’albergo Dovrà versare 150mila euro

Firenze, 16 settembre 2025 – Quattro anni di ’buco’, tre società cambiate, e tante, troppe tasse di soggiorno non versate. È la situazione di un boutique hotel quattro stelle in una delle vie principali di Firenze. La Corte dei conti gli contesta dal 2019 al 2023 oltre 156mila euro di imposte di soggiorno non erogate in favore del Comune di Firenze. Nella sentenza si legge che il lussuoso albergo avrebbe cambiato proprietà per ben tre volte: in particolare si sarebbe verificato una passaggio di società nel 2022 tra padre e figlio. In totale, solo le due gestioni, avrebbero ’eluso’ più di 100mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

