Taranto tenta di molestare una ragazzina | folla tenta il linciaggio salvato dalla polizia

Affaritaliani.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos in via Orsini a Taranto: un uomo accusato di aver importunato una minorenne circondato da un centinaio di persone. Linciaggio sfiorato, polizia costretta a intervenire. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

taranto tenta di molestare una ragazzina folla tenta il linciaggio salvato dalla polizia

© Affaritaliani.it - Taranto, tenta di molestare una ragazzina: folla tenta il linciaggio, salvato dalla polizia

In questa notizia si parla di: taranto - tenta

Spunta una pistola dalla sella di uno scooter a Taranto e un 39enne tenta di investire i poliziotti: arrestato

Taranto, tenta di molestare una ragazzina in pieno centro: la folla lo aggredisce con calci e pugni; Tenta di abusare di una ragazzina e rischia il linciaggio: salvato dall'intervento della polizia. Il video diffuso sui social; Choc a Taranto, in pieno centro un uomo tenta di abusare di una ragazzina: scatta la rissa, arrestato.

taranto tenta molestare ragazzinaTaranto, tenta di molestare una ragazzina in centro: straniero rischia il linciaggio tra calci e pugni - L'articolo Taranto, tenta di molestare una ragazzina in centro: straniero rischia il linciaggio tra calci e pugni proviene da Quinto Potere. Riporta msn.com

taranto tenta molestare ragazzinaTaranto, tenta di importunare una ragazzina: rischia il linciaggio - A Taranto un uomo sospettato di aver importunato una minorenne è stato circondato dalla folla: video virale sui social, indagini in corso. Si legge su trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Taranto Tenta Molestare Ragazzina