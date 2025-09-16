Di seguito la comunicazione diffusa da Giustizia per Taranto: Martedì 16 settembre alle ore 18.30, SIT-IN per dire NO agli impianti DRI, alla nave rigassificatrice nel porto di Taranto, e per chiedere al Sindaco di presentare ricorso al TAR contro la nuova AIA! Ci ritroveremo sotto Palazzo di Città per far sentire la nostra voce e ricordare al sindaco che è il primo cittadino e dovrebbe difenderci con azioni concrete dai piani scellerati del governo. L'articolo Taranto: oggi altro sit-in per dire no alla nave rigassificatrice Ed altro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

