Tanzania suore morte in incidente stradale | c’è anche un’italiana
L’ Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in Tanzania, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso di alcune suore, della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, coinvolte in un grave incidente stradale nella regione di Mwanza, nel nord-ovest del Paese. Nel sinistro hanno perso la vita l’italiana suor Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, altre religiose di nazionalità tanzana (inclusa la Superiora Generale della Congregazione, Lilian Kapongo, da diversi anni residente a Santa Marinella) e l’autista del veicolo. L’Ambasciata – viene spiegato – è in contatto con l’ordine di appartenenza delle religiose e con le Autorità locali per le formalità del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
