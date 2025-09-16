Tanzania quattro suore morte in un incidente stradale | tra le vittime un’italiana

Lettera43.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in Tanzania: presso la missione di Mwanza in un grave incidente stradale hanno perso la vita quattro suore Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, tra cui l’italiana Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale. Le altre vittime sono la superiora generale Lilian Gladson Kapongo, la consigliera provinciale della Provincia East Africa Damaris Matheka e Stellamaris Muthini. Terminata la loro missione in Tanzania, le religiose si stavano recando in aeroporto per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono c’è stato l’incidente con un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

