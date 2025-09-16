Tanzania quattro suore morte in un incidente stradale | tra le vittime un’italiana

Tragedia in Tanzania: presso la missione di Mwanza in un grave incidente stradale hanno perso la vita quattro suore Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, tra cui l’italiana Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale. Le altre vittime sono la superiora generale Lilian Gladson Kapongo, la consigliera provinciale della Provincia East Africa Damaris Matheka e Stellamaris Muthini. Terminata la loro missione in Tanzania, le religiose si stavano recando in aeroporto per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono c’è stato l’incidente con un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tanzania, quattro suore morte in un incidente stradale: tra le vittime un’italiana

In questa notizia si parla di: tanzania - quattro

Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania

Quattro suore muoiono in un incidente stradale in Tanzania. Una vittima era italiana

Morte in un incidente in Tanzania quattro suore, una era italiana. Le religiose carmelitane avevano concluso la loro missione e stavano tornando in Italia nella sede della congregazione a Santa Marinella (Roma) #ANSA - X Vai su X

Gruppo "Tanzania e Zanzibar per la grande migrazione del Serengeti" Primo giorno di safari in Tanzania! Appena arrivati ieri ad Arusha, il nostro gruppo ha iniziato oggi l’avventura con un’intera giornata di safari nel Parco Nazionale del Tarangire. Ad accogli - facebook.com Vai su Facebook

Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una era italiana; Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una è italiana; Quattro suore muoiono in un incidente stradale in Tanzania. Una vittima era italiana.

Morte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana - Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelita ... lanazione.it scrive

Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una era italiana - Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Come scrive ansa.it