Tanzania | morte 4 suore anche italiana

17.35 Grave incidente in Tanzania in cui hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Morte la superiora delle missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, suor Damaris Matheka, suor Stellamaris Muthini, e l'autista, Bonifasi. Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono rimaste vittime dell'incidente. Un'altra suora, Crisante Mipata, è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it