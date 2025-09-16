Tanzania incidente mortale | quattro suore perdono la vita tra loro l’italiana Suor Nerina De Simone

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia in viaggio di ritorno. Un grave incidente stradale avvenuto la sera del 15 settembre in Tanzania è costato la vita a quattro suore della Congregazione delle Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. Tra le vittime figura anche Suor Nerina De Simone, 63 anni, originaria di Castellammare di Stabia, consigliera e segretaria generale dell’istituto religioso. L’ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in coordinamento con la Farnesina, sta seguendo da vicino la vicenda. Lo schianto contro un mezzo pesante. Le religiose stavano rientrando in Italia dopo la loro missione in Tanzania quando la jeep su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in un impatto devastante con un camion nei pressi di Mwanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tanzania, incidente mortale: quattro suore perdono la vita, tra loro l’italiana Suor Nerina De Simone

