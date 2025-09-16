Tajani | Noi contrari a offensiva Gaza e a occupazione Cisgiordania
Roma, 16 set. (askanews) - "Noi abbiamo sempre detto di essere contrari a quest'offensiva su Gaza, per i rischi che correva la popolazione civile e certamente non per proteggere Hamas, che usa gli ostaggi come scudi umani. Come siamo assolutamente contrari anche all'occupazione di parti della Cisgiordania, lo abbiamo detto in atti pubblici, in documenti che abbiamo firmato con altri Paesi. Ora bisogna accelerare i tempi per arrivare a un cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi senza condizioni": lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Start su Sky TG24. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
