Tajani a tutto campo | Sanzioni colpiscano finanza russa
Servono sanzioni che colpiscano la finanza russa al cuore, ha dichiarato il ministro degli Esteri parlando stamani a tutto campo con la stampa. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: tajani - tutto
Renzi sfotte Tajani: “Porta sfortuna, non ne imbrocca una. Appena dice che va tutto bene, in Medio Oriente si bombardano”
Tajani: «Tutto ciò che si spende in sicurezza si trasforma in utili»
Renzi disposto a tutto per la “tenda riformista”: apre a Calenda e Tajani
Gli #AmbasciatoriDelloSport promuovono lo #SportItaliano in tutto il mondo trasmettendo la nostra identità, i nostri valori e la nostra passione. Grazie al Ministro Antonio Tajani la #Farnesina valorizza atleti capaci di compiere imprese sportive straordinarie - facebook.com Vai su Facebook
Antonio #Tajani: “Oggi ricorre il 24º anniversario del tragico attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York. Un attacco al cuore non solo degli Stati Uniti, Paese alleato e amico, ma di tutto il mondo civile. Un pensiero di vicinanza ai familiari del - X Vai su X
Governo, Tajani: Basta carneficina a Gaza, l’Italia valuterà le sanzioni dell’Unione europea ad Israele; Tajani, l’incontro a Milano con Marina Berlusconi. E Forza Italia lancia la battaglia anti-tasse; Tajani “Pronti a dire sì su nuove sanzioni a Mosca. L’Italia valuti il piano Ue per la Difesa” (La Stampa).
Israele, Tajani: «Sanzioni? Valuteremo le proposte dell'Unione Europea e poi decideremo» VIDEO - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'apertura dell'Anno accademico della Sioi (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) ... Scrive ilgazzettino.it
Israele attacca Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Contrari all'offensiva, rischi per civili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele attacca Gaza City, Tajani a Sky TG24: 'Contrari all'offensiva, rischi per civili' ... Secondo tg24.sky.it