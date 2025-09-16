Tajani a tutto campo | Sanzioni colpiscano finanza russa

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono sanzioni che colpiscano la finanza russa al cuore, ha dichiarato il ministro degli Esteri parlando stamani a tutto campo con la stampa. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

tajani a tutto campo sanzioni colpiscano finanza russa

© Tv2000.it - Tajani a tutto campo: “Sanzioni colpiscano finanza russa”

In questa notizia si parla di: tajani - tutto

Renzi sfotte Tajani: “Porta sfortuna, non ne imbrocca una. Appena dice che va tutto bene, in Medio Oriente si bombardano”

Tajani: «Tutto ciò che si spende in sicurezza si trasforma in utili»

Renzi disposto a tutto per la “tenda riformista”: apre a Calenda e Tajani

Governo, Tajani: Basta carneficina a Gaza, l’Italia valuterà le sanzioni dell’Unione europea ad Israele; Tajani, l’incontro a Milano con Marina Berlusconi. E Forza Italia lancia la battaglia anti-tasse; Tajani “Pronti a dire sì su nuove sanzioni a Mosca. L’Italia valuti il piano Ue per la Difesa” (La Stampa).

tajani tutto campo sanzioniIsraele, Tajani: «Sanzioni? Valuteremo le proposte dell'Unione Europea e poi decideremo» VIDEO - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'apertura dell'Anno accademico della Sioi (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) ... Scrive ilgazzettino.it

tajani tutto campo sanzioniIsraele attacca Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Contrari all'offensiva, rischi per civili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele attacca Gaza City, Tajani a Sky TG24: 'Contrari all'offensiva, rischi per civili' ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Tutto Campo Sanzioni