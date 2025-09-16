Taglia il braccialetto e scappa L’aggressore dell’avvocatessa ora è ricercato dappertutto

Evade dai domiciliari dopo aver tagliato il braccialetto elettronico, ora è ricercato. A fuggire è stato il siciliano di 41 anni che il 2 aprile scorso aveva aggredito una avvocata del foro dorico all’uscita del parcheggio degli Archi. L’uomo aveva messo le mani attorno al collo della donna che difendeva la sua ex compagna in una causa civile e che lo aveva denunciato per stalking. Ora c’è apprensione e paura per entrambe le donne perché più volte minacciate dal 41enne. La notizia della sua evasione dagli arresti domiciliari è arrivata ieri mattina agli avvocati delle due vittime, la ex compagna, rappresentata dall’avvocato Alessandro Calogiuri, e l’avvocata, rappresentata dall’avvocato Gianni Marasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

