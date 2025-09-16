Tagli e sacrifici o crolla tutto | arriva l’ultimatum al governo Meloni

– Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente intensificato la pressione sull’Italia, lanciando un chiaro ultimatum al governo guidato da Giorgia Meloni in vista della prossima Legge di Bilancio. Nelle dichiarazioni ufficiali, Lone Christiansen, capo missione per l’Italia, ha sottolineato la necessità di “un consolidamento fiscale più ampio rispetto a quanto previsto”. L’obiettivo fissato è ambizioso: raggiungere entro il 2027 un avanzo primario del 3% del Pil, il che richiede una correzione strutturale di 57 miliardi di euro rispetto alle attuali proiezioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

