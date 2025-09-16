Tacchinardi | Risata Thuram? Non facciamone un caso ma io non l’avrei fatto Sullo scudetto…

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Alessio Tacchinardi, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio dell’ultima sfida in  Serie A tra Juve ed Inter. DERBY D’ITALIA – Penso che Igor stia facendo un grande lavoro. Parliamo di un percorso iniziato la scorsa stagione. Quando la squadra aveva poca autostima ed era fragile mentalmente. Quello dell’allenatore è un ruolo difficile: deve essere credibile, in prima linea nel difendere giocatori e pronto a confrontarsi con loro. Penso che Igor abbia fatto un grande lavoro: fa sentire i giocatori forti, uniti, li fa sentire parte di un gruppo solido e forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

tacchinardi risata thuram non facciamone un caso ma io non l8217avrei fatto sullo scudetto8230

© Internews24.com - Tacchinardi: «Risata Thuram? Non facciamone un caso, ma io non l’avrei fatto. Sullo scudetto…»

In questa notizia si parla di: tacchinardi - risata

Tacchinardi sulla risata di Thuram: Non facciamone un caso, ma io non lo avrei fatto; Cugini: La Juve tra le quattro di Champions mi sembra la più solida; Openda in corsia di sorpasso: Juventus di contropiede o scala David?.

tacchinardi risata thuram facciamoneTacchinardi sul caso Thuram: "Evitabile. Io e mio fratello non l'avremmo mai fatto" - Alessio Tacchinardi, intervenuto a Pressing su Mediaset, ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter elogiando così l'operato dell'allenatore bianconero: “Penso ... Scrive tuttonapoli.net

tacchinardi risata thuram facciamoneTacchinardi: “L’Inter ha perso umiltà, non vuole più sporcarsi le mani. Thuram? Poteva evitare” - L'ex centrocampista della Juve, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della gara disputata dall'Inter di Chivu allo Stadium ... Come scrive fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Tacchinardi Risata Thuram Facciamone