Tacchinardi elogia Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero in vista dell’esordio in Champions League. L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha analizzato l’attuale situazione bianconera in un’intervista esclusiva a TMW. Dalle qualità di Igor Tudor alla corsa scudetto, fino alle impressioni sui giovani talenti come Yildiz e Adzic, Tacchinardi ha fornito una panoramica completa del momento che sta vivendo la squadra dopo la vittoria sull’Inter e prima dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. SU TUDOR – «Penso che Igor stia facendo un grande lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi elogia Tudor: «Sta facendo un grande lavoro, fa sentire i giocatori forti e uniti. Paragone Yildiz a Del Piero? Non è un’esagerazione. Sullo Scudetto…»