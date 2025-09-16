Tacchinardi elogia Tudor | Sta facendo un grande lavoro fa sentire i giocatori forti e uniti Paragone Yildiz a Del Piero? Non è un’esagerazione Sullo Scudetto…

Juventusnews24.com | 16 set 2025

Tacchinardi elogia Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero in vista dell’esordio in Champions League. L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha analizzato l’attuale situazione bianconera in un’intervista esclusiva a TMW. Dalle qualità di Igor Tudor alla corsa scudetto, fino alle impressioni sui giovani talenti come Yildiz e Adzic, Tacchinardi ha fornito una panoramica completa del momento che sta vivendo la squadra dopo la vittoria sull’Inter e prima dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. SU TUDOR – «Penso che Igor stia facendo un grande lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tacchinardi elogia Tudor: «Sta facendo un grande lavoro, fa sentire i giocatori forti e uniti. Paragone Yildiz a Del Piero? Non è un'esagerazione. Sullo Scudetto…»

