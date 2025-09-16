Synlab Manifattura Firenze apre le porte con test gratuiti e open day
Firenze, 16 settembre 2025 – In occasione dell'apertura del nuovo Centro Medico, Synlab offre numerose iniziative di prevenzione dedicate alla cittadinanza fiorentina. Il nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze, accessibile per i pazienti dal 1 settembre e che sarà inaugurato ufficialmente il 9 ottobre, è sviluppato su una superficie oltre 4.000 mq, suddivisi su 4 piani, dedicati alla salute e al benessere a tutto tondo: dalle visite specialistiche alla radiologia e diagnostica per immagini avanzata, passando per le analisi di laboratorio e a un’intera area dedicata alla donna, il centro Synlab Lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: synlab - manifattura
Proseguono i lavori del Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze
Ci siamo quasi: l’apertura del nuovo centro SYNLAB Manifattura Firenze è il 1° settembre! La Dott.ssa Valeria Dubini, Direttore Sanitario dell’area SYNLAB Lei, illustra la filosofia che guiderà questa area interamente dedicata alla salute e al benessere della - facebook.com Vai su Facebook
Synlab Manifattura Firenze apre le porte con test gratuiti e open day; Sylnab annuncia la nuova apertura in Manifattura Tabacchi: “Aprirà a settembre” \ FOTO; Proseguono i lavori del Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze.
Synlab Manifattura Firenze apre le porte con test gratuiti e open day - Firenze, 16 settembre 2025 – In occasione dell'apertura del nuovo Centro Medico , Synlab offre numerose iniziative di prevenzione dedicate alla cittadinanza fiorentina. Lo riporta lanazione.it
Proseguono i lavori del Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze - Procedono i lavori in vista dell’apertura del nuovo Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze prevista per settembre. Riporta lanazione.it