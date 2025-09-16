synlab manifattura firenze apre le porte con test gratuiti e open day

Firenze, 16 settembre 2025 – In occasione dell'apertura del nuovo Centro Medico, Synlab offre numerose iniziative di prevenzione dedicate alla cittadinanza fiorentina. Il nuovo Centro Medico Synlab Manifattura Firenze, accessibile per i pazienti dal 1 settembre e che sarà inaugurato ufficialmente il 9 ottobre, è sviluppato su una superficie oltre 4.000 mq, suddivisi su 4 piani, dedicati alla salute e al benessere a tutto tondo: dalle visite specialistiche alla radiologia e diagnostica per immagini avanzata, passando per le analisi di laboratorio e a un’intera area dedicata alla donna, il centro Synlab Lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

