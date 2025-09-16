Sylvester stallone svela dettagli inediti su un prequel di rambo mai realizzato

Il franchise di Rambo, iconico nel panorama cinematografico, sta attraversando una fase di rinnovamento e innovazione grazie a progetti che coinvolgono nuove tecnologie e interpretazioni. La figura di John Rambo, protagonista indiscusso interpretato da Sylvester Stallone, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. Recentemente si sono susseguite notizie riguardanti un possibile prequel del primo film, che approfondirà le origini del personaggio in Vietnam, con l’obiettivo di offrire una nuova prospettiva sulla sua evoluzione. il ritorno di rambo: il progetto del prequel. un nuovo capitolo dedicato alle origini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sylvester stallone svela dettagli inediti su un prequel di rambo mai realizzato

In questa notizia si parla di: sylvester - stallone

Tulsa king stagione 3: sylvester stallone e samuel l. jackson annunciano nuove avventure in un video esclusivo

Rambo prequel scartato di Sylvester Stallone: ecco cosa sappiamo

Sylvester stallone e la performance che ha quasi distrutto la sua carriera

Sylvester Stallone parla di #giorgioarmani #sylvesterstallone #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Cliffhanger, Lily James svela i primi dettagli del reboot: È selvaggio, è crudo; Tulsa King 3, Sylvester Stallone svela grosse novità sui nuovi episodi della serie; Sylvester Stallone svela su Instagram il suo nuovo film: Vi conquisterà.

Sylvester Stallone ha pensato ad un nuovo film su Rambo, ma le premesse vi faranno infuriare - Stallone ha condiviso dettagli sorprendenti su un progetto con protagonista il Berretto Verde che ha fatto la storia del cinema, Rambo ... Si legge su bestmovie.it

Rambo: Sylvester Stallone rivela i dettagli del prequel con l'AI che non vedremo mai - Stallone aveva deciso di usare l'intelligenza artificiale in modo creativo per riportare in vita la versione giovane del suo personaggio, ma il progetto è stato poi cancellato. Secondo movieplayer.it