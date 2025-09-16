Sylvester Stallone rivela dettagli su un prequel di Rambo mai realizzato

John Rambo, come noto, è stato uno dei personaggi più iconici di Stallone, che lo ha interpretato per la prima volta nel film Rambo del 1982, per poi riprenderne il ruolo in altri quattro film, l’ultimo dei quali è stato Rambo: Last Blood del 2019. Il personaggio, come noto, tornerà sul grande schermo ma con l’attore Noah Centineo nel ruolo. Il nuovo film, attualmente intitolato John Rambo, sarà infatti un prequel del primo film e racconterà il periodo trascorso da Rambo in Vietnam. Tuttavia, anche Sylvester Stallone stava lavorando ad un prequel, che si sarebbe avvalso dell’uso dell’intelligenza artificiale, ma che è ora stato definitivamente cancellato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

