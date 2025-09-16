Svolta nell’inchiesta sugli audio di Raoul Bova indagato l’imprenditore Federico Monzino per tentata estorsione

C’è una svolta nellinchiesta s ul tentativo di ricatto subito dall’attore Raoul Bova. Nell’ambito dell’ indagine sugli audio rubati all’attore, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino, il 29enne imprenditore milanese con quasi un milione di follower che ha ammesso di aver mostratoinviato involontariamente a Fabrizio Corona le chat tra l’attore e la modella influencer Martina Ceretti. Nel procedimento si ipotizza il reato di tentata estorsione. Proprio martedì Bova è stato sentito a piazzale Clodio dai pm come parte offesa sul caso. Gli audio, diffusi senza consenso e su cui è intervenuto il Garante della privacy, riguardano una conversazione privata via chat tra l’attore e una modella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’audio degli ‘occhi spaccanti’ di Raoul Bova deve sparire dal web”: la nuova intimazione del Garante a Fabrizio Corona - Fabrizio Corona deve rimuovere immediatamente l’audio di Raoul Bova dal podcast Falsissimo “a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Corona rimuove l’audio degli “occhi spaccanti” di Raoul Bova ma rilancia con il nome di un’altra presunta fiamma dell’attore: “Va avanti da 3 anni, ci sono chat e ... - Davanti all’intimazione del Garante della Privacy, Fabrizio Corona rimuove l’audio degli “occhi spaccanti” di Raoul Bova dall’episodio di Falsissimo e dai ... Da ilfattoquotidiano.it

