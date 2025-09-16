Svolta nell’inchiesta sugli audio di Raoul Bova indagato l’imprenditore Federico Monzino per tentata estorsione

C’è una svolta nell’inchiesta s ul tentativo di ricatto subito dall’attore Raoul Bova. Nell’ambito dell’ indagine sugli audio rubati all’attore, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il pr Federico Monzino, il 29enne imprenditore milanese con quasi un milione di follower che ha ammesso di aver mostratoinviato involontariamente a Fabrizio Corona le chat tra l’attore e la modella influencer Martina Ceretti. Nel procedimento si ipotizza il reato di tentata estorsione. Proprio martedì Bova è stato sentito a piazzale Clodio dai pm come parte offesa sul caso. Gli audio, diffusi senza consenso e su cui è intervenuto il Garante della privacy, riguardano una conversazione privata via chat tra l’attore e una modella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

