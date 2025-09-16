Svolta nell' edilizia scolastica riccionese quasi completata la nuova scuola di viale Panoramica

La tappa odierna del progetto "Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro" ha portato la sindaca, la giunta, i consiglieri comunali e i giornalisti in viale Panoramica, dove il cantiere della nuova scuola primaria sta per giungere a compimento, mentre procede quello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it