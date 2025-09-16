Le Gualchiere di Remole diventeranno un museo: l’antico opificio della cultura dell’artigianato e dell’ambiente in riva d’Arno rinascerà dal degrado in cui versa da anni grazie a un progetto già finanziato, almeno per la prima parte, dalla Regione con 3 milioni di euro in bilancio 2026. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani in visita all’opificio in terra ripolese, ma di proprietà del Comune di Firenze, insieme all’assessore al patrimonio di Palazzo Vecchio Dario Danti, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il confinante sindaco di Pontassieve Carlo Boni. Fino a qualche tempo fa il Comune di Firenze ipotizzava di fare delle Gualchiere un "Borgo dei Saperi", centro di alta formazione e ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta Gualchiere: un museo al posto del degrado