Svolta Fifa 146 milioni in più ai club con giocatori in nazionale

Allargato il "Club benefits programme", il programma ricompensa le società che permettono ai propri calciatori di partecipare al Mondiale e alle qualificazioni. Ora l'utile a disposizione dei club passa a 355 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Caso Diarra, il giocatore reclama 65 milioni e fa causa alla FIFA - Dopo la vicenda dello scorso ottobre, il “caso Diarra” ha avuto una nuova svolta: il giocatore ha chiesto 65 milioni di risarcimento danni Lassana Diarra ha chiesto un risarcimento di 65 milioni di ... Si legge su gianlucadimarzio.com

