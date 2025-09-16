Svalutazione delle pensioni in Italia | la conferenza stampa con Stefano Cuzzilla
Nel 2024, secondo i dati ufficiali Inps, sono state erogate circa 889.6mila nuove pensioni. Tuttavia, il numero dei pensionati totali (ovvero le persone che percepiscono almeno una prestazione pensionistica) è stabile attorno ai 16,2-16,3 milioni nell’ultimo biennio. Ma qual è lo stato della previdenza sociale in Italia? La perequazione delle pensioni aiuta ad adeguare gli importi delle pensioni all'inflazione in modo da tutelare il potere d'acquisto dei pensionati ma che effetti hanno avuto i meccanismi di rivalutazione della pensione negli ultimi 30 anni? Il rapporto dal titolo "La svalutazione delle pensioni in Italia" verrà presentato mercoledì 17 settembre presso la sede Cida di Roma e vedrà l'intervento di Stefano Cuzzilla, presidente Cida, e di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
