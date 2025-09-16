Supplenze 2025 da GPS a docenti di ruolo | solo posti interi
I docenti di ruolo possono accettare supplenze solo se trattasi di posto intero, oltre che per altra classe di concorsotipologia di posto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
