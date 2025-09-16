SuperEnalotto senza 6 jackpot a 52,6 milioni

Il concorso odierno del SuperEnalotto si chiude con sorprese e attese: nessun 6, sei schedine centrano il 5 e il jackpot sale a 52,6 milioni di euro. Jackpot in crescita e vincite di giornata La seduta di estrazione del 16 settembre ha lasciato il podio più alto vacante: nessun 6 e neppure il più raro .

