Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 16 settembre

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso del Superenalotto oggi 16 settembre. Non è stato centrato nessun '6' né '5+1'. Ci sono invece sei '5' che vincono 27.720,75 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 52.6 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per .

In questa notizia si parla di: superenalotto - numeri

