Supercoppa di basket 2025 | Milano pronta ad accogliere lo spettacolo del Forum

Il 27 e 28 settembre ad Assago Trento, Brescia, Virtus Bologna e Olimpia Milano si contenderanno il primo trofeo della stagione. Attesa per l’omaggio a Giorgio Armani e per il tutto esaurito sugli spalti. Mancano ormai pochi giorni al grande appuntamento con la Supercoppa Frecciarossa 2025 di basket, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre al Forum di Assago. Dopo quasi dieci anni di assenza, Milano torna a ospitare la manifestazione che apre ufficialmente la stagione, con un tabellone che promette spettacolo: Trento contro Brescia da una parte, Virtus Bologna contro Olimpia Milano dall’altra. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: supercoppa - basket

