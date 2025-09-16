Super rimonta Juve Borussia Dortmund acciuffato in extremis

Allo Stadium finisce 4-4, doppietta e assist per Vlahovic, Kelly decisivo TORINO - La Juventus ha acciuffato in extremis il pari nella prima giornata della Champions League 20252026. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Igor Tudor ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund colma.

super rimonta juve borussia dortmund acciuffato in extremis

