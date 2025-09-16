Suore morte in Tanzania c’è anche l’italiana Suor Nerina De Simone
Castellammare, 16 settembre 2025 – C’è anche l’italiana Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale della Congregazione delle Suore Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, fra le suore morte in un incidente stradale nella regione di Mwanza, nel nord-ovest della Tanzania. Diverse religiose hanno perso la vita insieme a lei nel sinistro e fra queste anche a Superiora Generale della Congregazione, Lilian Kapongo, da diversi anni residente a Santa Marinella, oltre all’autista del veicolo sul quale il gruppo viaggiava e a suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa e suor Stellamaris Muthini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
