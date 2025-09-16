Suona la prima campanella per duemila studenti
La città si è svegliata ieri mattina con il suono della campanella: per 1.952 studenti falconaresi è cominciato ufficialmente il nuovo anno scolastico: un numero stabile rispetto al settembre scorso. Come da tradizione, il sindaco Stefania Signorini ha voluto augurare di persona un buon inizio a bambini, ragazzi e insegnanti. Accompagnata dall’assessore alla Scuola Elisa Penna, ha fatto visita ai plessi Montessori e Da Vinci di Castelferretti. Un’occasione speciale per accogliere anche la nuova dirigente scolastica Oretta Olivieri, chiamata a guidare l’istituto comprensivo Sanzio-Centro. "Questo nuovo percorso scolastico sia per tutti i bambini e i ragazzi non solo un’esperienza formativa, ma un’occasione per crescere come persone – le parole del sindaco – Ognuno è chiamato ad accogliere l’altro, a creare un clima inclusivo per costruire insieme la nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
