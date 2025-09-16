Sulmona spunta un terzo indagato | presunto autore di un video degli abusi sulla 12enne

Salgono a tre i nomi degli iscritti nel registro degli indagati per il caso della dodicenne di Sulmona abusata, filmata e minacciata di diffusione dei video che la ritraevano nel momento delle violenze. E così, dopo i due ragazzini di 14 e 18 anni, cugini tra di loro, si aggiunge un altro minorenne di 17 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

