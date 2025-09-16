Sulmona spunta un terzo indagato | presunto autore di un video degli abusi sulla 12enne
Salgono a tre i nomi degli iscritti nel registro degli indagati per il caso della dodicenne di Sulmona abusata, filmata e minacciata di diffusione dei video che la ritraevano nel momento delle violenze. E così, dopo i due ragazzini di 14 e 18 anni, cugini tra di loro, si aggiunge un altro minorenne di 17 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sulmona - spunta
Abusi su una 12enne a Sulmona, dopo i cugini tunisini spunta un terzo indagato
«Per voi è una bambina di 12 anni, per noi era solo una che ci sta , un video che è arrivato nel telefono e che abbiamo aperto’A parlare è un ragazzo di 16 anni di Sulmona, uno dei tanti che ha ricevuto su WhatsApp il video di una bambina di 12 anni, un vide - facebook.com Vai su Facebook
Caso della minore abusata a Sulmona: spunta un terzo indagato; Dodicenne violentata a Sulmona, spunta un terzo indagato; Abusi su una 12enne a Sulmona, dopo i cugini tunisini spunta un terzo indagato.
Sulmona, 12enne vittima di stupro e revenge porn: c’è un terzo indagato - C'è un altro indagato, di 17 anni, nel caso di violenza sessuale e revenge porn ai danni di una 12enne a Sulmona, in provincia de L'Aquila. Da msn.com
Dodicenne violentata a Sulmona, c’è un terzo indagato: 17enne accusato di aver filmato la vittima - Si allarga la delicata inchiesta sulle violenze sessuali ai danni di una ragazzina appena dodicenne a Sulmona, in provincia dell'Aquila che vede già indagato ... fanpage.it scrive