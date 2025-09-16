Sulmona c’è un terzo indagato per la dodicenne violentata | è un minorenne
Il ragazzino di 17 anni è accusato di aver prodotto materiale pornografico riprendendo la vittima in un video. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Andrea D'Aurelio. . SULMONA, 23 Agosto - Terzo caso di legionella in tre anni nel quartiere Ater di via XXV Aprile. Si tratta di uomo di circa 40 anni che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona. Nei giorni scorsi il 40enne ha accu