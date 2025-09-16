Un nuovo nome si è aggiunto al registro degli indagati nell’inchiesta sulla violenza sessuale e la diffusione di contenuti a sfondo sessuale che ha come vittima una 12enne a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Si tratta di un 17enne, che va ad affiancare il 14enne e il 18enne già sotto accusa. Secondo le ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata abusata a partire dal giugno 2023, quando aveva solo dieci anni, in episodi avvenuti anche in un parcheggio del centro cittadino, dove sarebbe stata ripresa in un video poi utilizzato per costringerla a subire nuove violenze. Uno dei filmati, nel luglio 2025, è stato condiviso all’interno di una chat di WhatsApp frequentata da una quarantina di persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sulmona, c’è un terzo indagato per gli abusi sessuali su una 12enne