Sulmona 12enne vittima di stupro e revenge porn | c’è un terzo indagato

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un altro indagato, di 17 anni, nel caso di violenza sessuale e revenge porn ai danni di una 12enneSulmona, in provincia de L’Aquila. Il Tribunale dei minorenni del capoluogo abruzzese ha fissato per mercoledì 17 settembre un interrogatorio protetto, per ascoltare la vittima con l’assistenza di esperti e psicologi. Gli indagati ora sono tre ragazzi di 14, 17 e 18 anni. Il minorenne, appena aggiunto alla lista, è accusato di aver prodotto materiale pornografico, immortalando la vittima in un video durante una violenza sessuale. Le immagini poi sono finite su un gruppo WhatsApp a luglio scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

