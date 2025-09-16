Sulla banconota da 50 euro c' è il Diavolo E la Bce è costretta a smentire

In Bulgaria è scoppiato un vero e proprio putiferio dopo che sui vari canali social ha cominciato a circolare la teoria secondo la quale nella banconota da 50 euro si nasconderebbe l'immagine del diavolo. La faccenda è stata presa piuttosto sul serio, tanto da spingere la Banca Centrale Europea a intervenire. Un tempo circolava la voce secondo la quale certe canzoni, se ascoltate al contrario, rivelassero messaggi in codice, se non addirittura satanici. Adesso tocca alle banconote. Sicuramente curioso il fatto che certe teorie sulle 50 euro siano cominciate a girare in rete proprio in questi giorni di protesta a Sofia e in altre città bulgare, dove migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro l'introduzione dell'euro (1 gennaio 2026) e chiedere le dimissioni del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

