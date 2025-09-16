Sulla banconota da 50 euro c' è il Diavolo E la Bce è costretta a smentire

Ilgiornale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bulgaria è scoppiato un vero e proprio putiferio dopo che sui vari canali social ha cominciato a circolare la teoria secondo la quale nella banconota da 50 euro si nasconderebbe l'immagine del diavolo. La faccenda è stata presa piuttosto sul serio, tanto da spingere la Banca Centrale Europea a intervenire. Un tempo circolava la voce secondo la quale certe canzoni, se ascoltate al contrario, rivelassero messaggi in codice, se non addirittura satanici. Adesso tocca alle banconote. Sicuramente curioso il fatto che certe teorie sulle 50 euro siano cominciate a girare in rete proprio in questi giorni di protesta a Sofia e in altre città bulgare, dove migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro l'introduzione dell'euro (1 gennaio 2026) e chiedere le dimissioni del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sulla banconota da 50 euro c 232 il diavolo e la bce 232 costretta a smentire

© Ilgiornale.it - "Sulla banconota da 50 euro c'è il Diavolo". E la Bce è costretta a smentire

In questa notizia si parla di: banconota - euro

"Truffa del resto": così due donne ingannavano i commercianti con una banconota da 50 euro

Nuova banconota da 200 euro, ecco come sarà

“Guarda, c’è il diavolo sulla banconota da 50 euro”: la teoria virale dalla Bulgaria. Interviene la BCE

In Bulgaria scoppia la polemica per il diavolo sulla banconota da 50 euro; Niente Anticristo sulle banconote da 50 euro, la Bce costretta a smentire in Bulgaria; “Sulla banconota da 50 c’è il diavolo”: campagna anti-euro in Bulgaria. Interviene la Bce: “Falso”.

banconota 50 euro c"Sulla banconota da 50 euro c'è il Diavolo". E la Bce è costretta a smentire - Ripiegando una banconota da 50 euro verrebbe fuori una figura sinistra, questa la nuova teoria che circola in rete. Riporta ilgiornale.it

banconota 50 euro c“Guarda, c’è il diavolo sulla banconota da 50 euro”: la teoria virale dalla Bulgaria. Interviene la BCE - In Bulgaria è diventato virale su TikTok un video secondo cui piegando la banconota da 50 euro apparirebbe il volto del diavolo ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Banconota 50 Euro C