Suicidio a 14 anni | se nessuno è responsabile allora è tutta colpa tua caro ragazzo!
Premessa: “Io so” – per dirla alla Pier Paolo Pasolini – ma non posso raccontarvi tutto ciò che accade nella Scuola (con la “S” maiuscola). “Io so” ma il codice di comportamento disciplinare per i dipendenti dello Stato mi obbliga ad astenermi “da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”. Ho il bavaglio. Mi sta stretto ma ce l’ho. Mi hanno costretto ad indossarlo. Io non so cosa è accaduto al “Pacinotti” di Fondi, l’istituto frequentato da Paolo Mendico che a 14 anni si è suicidato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
