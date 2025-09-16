Suicida a 15 anni la rabbia del papà | Mio figlio aveva paura dei compagni non di vivere

"Oltre quindici segnalazioni tra esposti, incontri, mail. Tutto messo nero su bianco. Alle superiori al 'Pacinotti' siamo andati più volte per parlare. Come si fa a negare", ha dichiarato il papà della vittima, visibilmente provato. La famiglia del giovanissimo vuole giustizia e al contempo desidera che il tema del bullismo non venga mai sottovalutato.

