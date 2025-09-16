Suicida a 15 anni la rabbia del papà | Mio figlio aveva paura dei compagni non di vivere

Ildifforme.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oltre quindici segnalazioni tra esposti, incontri, mail. Tutto messo nero su bianco. Alle superiori al 'Pacinotti' siamo andati più volte per parlare. Come si fa a negare", ha dichiarato il papà della vittima, visibilmente provato. La famiglia del giovanissimo vuole giustizia e al contempo desidera che il tema del bullismo non venga mai sottovalutato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

