successo del mercatino dei libri un aiuto a ben 600 famiglie

Volge al termine l’attività del mercatino dei libri usati organizzato dall’associazione lucchese "C.S.D.S. 2008 OdV", con il ritorno degli alunni in classe è il momento di stilare un primo bilancio dell’attività svolta nel corso di questi intensi mesi estivi nei quali le famiglie lucchesi hanno avuto la possibilità di accedere, con prezzi agevolati, ai libri di testo adottati dalle scuole locali e di rivendere il proprio usato. Un modello virtuoso e sostenibile, in espansione anche in altri territori italiani, che da anni permette di recuperare e dare nuova vita ai vecchi manuali, reimmettendoli all’interno del percorso scolastico o riciclandoli quando non più in corso e riutilizzabili da altri studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

