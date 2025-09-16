Succession stop all’alcol per Nicholas Braun dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza

Movieplayer.it | 16 set 2025

La star della serie HBO è stata invitata a non consumare alcolici né sostanze stupefacenti dopo la libertà su cauzione in seguito al fermo. Nei giorni scorsi Nicholas Braun era stato fermato in New Hampshire per guida in stato di ebbrezza e dopo essersi dichiarato innocente, la star di Succession è stata liberata su cauzione. In base ai termini stabiliti, Braun è stato invitato ad interrompere l'assunzione di qualsiasi sostanza alcolica o stupefacente, come riportato dai documenti pubblicati da People. Il procedimento contro Nicholas Braun Proprietario del noto locale di celebrity di New York Ray's Bar, Nicholas Braun avrebbe dovuto essere formalmente incriminato nella giornata di oggi ma l'udienza è stata annullata e il procedimento si terrà verosimilmente a gennaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

