Succede di tutto tra Juve e Borussia Dortmund | i bianconeri firmano il 4-4 con due gol nel recupero

Folle debutto per la Juventus in Champions League. I bianconeri pareggiano 4-4 contro il Borussia Dortmund, con una clamorosa rimonta nel finale. Dopo un primo tempo bloccato e senza grandi emozioni, succede di tutto in una pirotecnica ripresa. Passano prima i tedeschi al 53' con il temibile Adeyemi, pareggia Yildiz con una magia "alla Del Piero". I gialloneri trovano ancora il vantaggio con Nmecha, dopo due minuti trova il pari il neo entrato Vlahovic. Fioccano le occasioni. Borussia ancora in vantaggio con Yan Couto, che sfrutta un'indecisione di Di Gregorio e sigla il 3-2. I bianconeri reagiscono ma un'altra bella conclusione di Yildiz si infrange sul palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Succede di tutto tra Juve e Borussia Dortmund: i bianconeri firmano il 4-4 con due gol nel recupero

Juventus-Borussia Dortmund di Champions League in diretta 4-4: succede di tutto, Vlahovic (94') e Kelly (96') agguantano il pari; Juve-Borussia Dortmund, esordio folle in Champions League: doppietta pazzesca di Vlahovic LIVE; Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor!.

Champions, pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund: finisce 4-4 allo Stadium - Rimonta incredibile dei bianconeri, che trovano il pareggio con i gol nel recupero di Vlahovic (94') e Kelly (96'). Come scrive ilgiornale.it

La Juve non muore mai, 4-4 da urlo contro il Borussia: Vlahovic, Yildiz e Kelly show - 4 contro il Borussia Dortmund con un'incredibile rimonta nel recupero ... Si legge su fanpage.it