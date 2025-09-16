Suap la condotta idrica sotto il palazzo è rotta | uffici chiusi per tutta la settimana

16 set 2025

Resteranno chiusi per tutta la settimana gli uffici del Suap di via Ugo La Malfa. La chiusura è dovuta alla rottura della condotta idrica che si trova sotto il palazzo. Lo rende noto l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. L'Immobiliare Strasburgo, proprietaria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: suap - condotta

Suap, la condotta idrica sotto il palazzo è rotta: uffici chiusi per tutta la settimana.

