Suap la condotta idrica sotto il palazzo è rotta | uffici chiusi per tutta la settimana
Resteranno chiusi per tutta la settimana gli uffici del Suap di via Ugo La Malfa. La chiusura è dovuta alla rottura della condotta idrica che si trova sotto il palazzo. Lo rende noto l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. L'Immobiliare Strasburgo, proprietaria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: suap - condotta
Giovedì 18 settembre 2025, dalle 10:00 alle 12:00, è in programma un WEBINAR dedicato al personale dei SUAP e dei Comuni che utilizzano la piattaforma impresainungiorno in delega o in convenzione con la Camera di Commercio. Durante il webinar verr - facebook.com Vai su Facebook
Suap, la condotta idrica sotto il palazzo è rotta: uffici chiusi per tutta la settimana.
Condotta del Liscione, chiesta audizione in Commissione per emergenza idrica - "Da settimane sentiamo dire da esponenti della maggioranza di governo che dopo quasi 25 anni saranno stanziate le risorse per la 'condotta del Liscione', per portare acqua dal Molise alla Puglia e ... Lo riporta rainews.it
Sassari, inaugurata una nuova condotta idrica - Inaugurata oggi a Sassari un’infrastruttura fondamentale per alleviare gli effetti dell’emergenza idrica attraverso il riutilizzo delle acque reflue. Riporta unionesarda.it