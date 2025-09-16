Studio britannico | la dieta planetaria riduce diabete e gas serra
Coniugare benessere personale e tutela dell’ambiente non è più un sogno, ma un obiettivo concreto che prende corpo nella dieta della salute planetaria. Un’analisi condotta nel Regno Unito rivela che questo modello alimentare, ricco di vegetali e povero di carne, riduce il rischio di diabete di tipo 2 e taglia le emissioni di gas serra. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Studio britannico: la dieta planetaria riduce diabete e gas serra; Studio campano personalizza la doppia antiaggregante dopo l’angioplastica; Brasile, Bolsonaro finisce in ospedale mentre sconta i domiciliari.
Alimentazione, meno gas serra e diabete tipo 2, studio rilancia la dieta planetaria - E' una dieta a base prevalentemente vegetariana che in più punta a rispondere all'esigenza sempre più diffusa di chi vuole uno stile di vita amico del pianeta. Segnala msn.com